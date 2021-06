Diana Damrau in der Staatsoper

Diana Damrau mit einem besonders charmanten deutsch-spanischen Programm in der Wiener Staatsoper.

Schier endlos war der Applaus, mit dem Diana Damrau am Dienstag auf der Bühne der Wiener Staatsoper bei ihrem Solistenkonzert begrüßt wurde – dabei hatte sie noch keinen einzigen Ton gesungen. „Atemberaubend“, sagte sie sichtlich bewegt – und zeigte sich ebenso erfreut darüber wie das Publikum, dass es „endlich wieder losgeht“. Ein besonders charmantes Programm hatte sie im Gepäck, unter dem Titel „Ein Fest der Liebe“ verband sie mit Helmut Deutsch als exzellentem Partner am Klavier Lieder von Robert und Clara Schumann mit spanischen Kompositionen von Joaquín Rodrigo, Enrique Granados und Fernando Obradors und schloss mit Kleinoden von Richard Strauss. Beschwingt und energisch startete sie in den ersten Block, in dem sie das Ehepaar Schumann förmlich in einen Lieder-Dialog treten ließ. Effektvoll vermittelte sie die Angst vor der „Lorelei“, lieblich, sanft fließend und mit lang ausgehaltenen Tönen sang sie „Sie liebten sich beide“. Sanfte Legato-Bögen gefielen in „Liebst Du um Schönheit“, mit edlem Timbre und exakter Artikulation macht sie Lust auf mehr von Clara Schumann.

Bewegt vor Aufregung, dann wieder überschwenglich geriet Robert Schumanns „Frauenliebe und -leben“. Exzellent hier vor allem „Du Ring an meinem Finger“ mit behutsam modellierten Tönen. Einen zu frühen Einsatz in „Süßer Freund“ überspielte sie hochprofessionell.