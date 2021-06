Tote Zonen in Seen weiten sich aus, auch in Österreich

Der Schein trügt: Forscher der Uni Innsbruck haben unter das glitzernde Blau-Grün der Seen geschaut – und eine alarmierende Entdeckung gemacht. Die Artenvielfalt unter der Wasseroberfläche nimmt dramatisch ab.

2016 ist in Gaming der Startschuss für die Studie gegeben worden, jetzt liegen erste, solide Ergebnisse vor. In den fünf Jahren seither wurden Daten aus weltweit 393 Seen ausgewertet. Die Datenreihen gehen 70 Jahre zurück, insgesamt wurden 45.000 Profile analysiert. Dabei haben die mehr als 40 Wissenschaftler ihr Augenmerk vor allem auf die Temperatur der Seen und deren Sauerstoffgehalt gerichtet.

Das Ergebnis ist alarmierend: In bodennahen Schichten wurden tote Zonen entdeckt, die sich ausdehnen. Die Temperatur der Seen steigt, der Austausch von Wasser zwischen den Schichten wird gebremst und kommt teilweise überhaupt zum Erliegen.