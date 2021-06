Die angekündigte Liefermenge nach Österreich soll halten, doch es kommt zu Schwankungen, was die Zahl der Dosen pro Kalenderwoche angeht. In Tirol werden ab sofort auch Schwangere gegen Covid geimpft.

Der Hersteller Biontech/Pfizer wird wie angekündigt im Juni 2,5 Millionen Impfdosen nach Österreich liefern. Innerhalb der Kalenderwochen gibt es aber Schwankungen: In den nächsten drei Kalenderwochen 23, 24 und 25 wird weniger Impfstoff erwartet als ursprünglich angekündigt, in der Kalenderwoche 26 sollen die Lieferungen nachgeholt werden, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwochabend in einer Aussendung mit.

Konkret geht es um eine Lieferreduktion in Kalenderwoche 23 und 24 um jeweils rund zwölf Prozent, was etwa 60.000 Dosen weniger ausmacht. In Kalenderwoche 25 dürften es laut Prognose um 120.000 Dosen weniger werden. Das sei aber noch nicht ganz sicher, wie ein Sprecher von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) mitteilte. Sollten nicht schon in Woche 25 doch mehr Dosen als derzeit erwartet kommen, dürften dann in der Kalenderwoche 26 um 240.000 Dosen mehr als derzeit veranschlagt geliefert werden.

Seitens des Bundeskanzleramtes und des Gesundheitsministeriums wurde betont, dass sämtliche Impfdosen, die im Rahmen der gesamteuropäischen Lieferungen nach Österreich kommen, sofort an alle Impfstellen in den Bundesländern verteilt werden. Durch die Erweiterung der impfbaren Bevölkerung um die Zwölf- bis 15-Jährigen sei diese mittlerweile auf rund 7,9 Millionen Menschen angewachsen.

Impfung für Schwangere jetzt auch in Tirol

In Tirol werden ab sofort auch Schwangere, die das möchten, priorisiert gegen das Coronavirus geimpft werden. Deshalb ist es ab sofort möglich, sich unter www.tirolimpft.at als Schwangere zu kategorisieren, teilte das Land am Mittwoch mit. Zudem können sich in Tirol nun auch alle zwölf bis 15-Jährigen für eine Impfung unter www.tirolimpft.at vormerken lassen.

In Wien etwa werden Schwangere bereits seit Mitte Mai geimpft, auch in Oberösterreich startete man schon mit der Impfung der Schwangeren. In Tirol war eine Anmeldung als Schwangere bisher nicht möglich. "Bei der Impfung von Schwangeren handelt es sich um eine sehr sensible Thematik, bei der wir in Tirol nichts überstürzen", erklärte Gesundheitsdirektor Thomas Pollak. Wichtig sei es weiterhin, jedenfalls mit dem betreuenden Gynäkologen ein Gespräch zu führen und eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung durchzuführen, so Pollak. Auch die impfenden Ärzte im niedergelassenen Bereich und in den Impfzentren werden nochmals vertiefende Aufklärungen vornehmen. In den Impfzentren werden eigens dafür Kojen reserviert, um dies in Ruhe und mit dem notwendigen Zeitrahmen durchzuführen, hieß es.

(APA)