ÖFB-Team gegen England: Bachmann im Tor, Debut von Friedl

Das ÖFB-Team startet mit den gewohnten Stammkräften in der Defensive. Alaba läuft als Kapitän auf, Kalajdzic im Sturm.

Österreichs Fußball-Nationalteam startet den EM-Test am (heutigen) Mittwochabend (21 Uhr/live ORF 1) gegen England mit Daniel Bachmann im Tor. Der 26-Jährige vom englischen Premier-League-Aufsteiger Watford gibt in Middlesbrough sein Länderspiel-Debüt. Zudem überraschte Teamchef Franco Foda mit Marco Friedl in der Startformation. Der Linksverteidiger vom deutschen Absteiger Werder Bremen bestreitet sein drittes Länderspiel, sein zweites von Beginn an.

Dazu setzt Foda in der Defensive auf die Stammkräfte Stefan Lainer, Aleksandar Dragovic und Martin Hinteregger. Im Mittelfeld agieren Konrad Laimer, Xaver Schlager, der zuletzt angeschlagene Christoph Baumgartner, Marcel Sabitzer und David Alaba, der als Kapitän den nach seiner Verletzung noch auf der Ersatzbank sitzenden Julian Baumgartlinger vertritt. Marko Arnautovic fehlt angeschlagen, als Stürmer agiert Sasa Kalajdzic.

Aufstellung Österreich: Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Friedl - Laimer, X. Schlager - Baumgartner, Sabitzer, Alaba - Kalajdzic

England mit B-Kader

Englands Fußball-Teamchef Gareth Southgate hat für die zwei anstehenden EM-Testspiele einen ungewöhnlichen Weg bei der Personalauswahl eingeschlagen. Der 50-Jährige reduzierte den Großkader am Dienstag wie vorgegeben auf 26 Spieler, die gestrichenen sechs Kicker bleiben jedoch für die Partien am Mittwoch gegen Österreich und am Sonntag gegen Rumänien im Kader und könnten in diesen Matches sogar eingesetzt werden.

So kündigte Southgate etwa an, dass Jesse Lingard gegen das ÖFB-Team beginnen wird, obwohl der Offensivspieler nicht für den EURO-Kader nominiert wurde. "Er kann mir zeigen, dass ich falsch gelegen bin", sagte Southgate.

Auch die ebenfalls nicht für die Endrunde berücksichtigten James Ward-Prowse (Southampton), Ollie Watkins (Aston Villa), Ben Godfrey (Everton), Ben White (Brighton) und Aaron Ramsdale (Sheffield United) brechen ihre Zelte bei der Auswahl nicht ab und verzichten vorerst auf einen Urlaubsantritt. "Dass sie bei uns bleiben zeigt, wie sehr ihnen die Nationalmannschaft am Herzen liegt", meinte Southgate.

(APA)