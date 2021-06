Wie können gestundete Steuern und Abgaben zurückgezahlt werden? Diese Frage beantwortet ein neuer „Ratenzahlungsrechner" des Finanzministeriums.

Das Finanzministerium hat einen "Ratenzahlungsrechner" online gestellt, mit dem man berechnen kann, wie gestundete Steuern und Abgaben zurückgezahlt werden können. Dort kann der Rückstand eingetragen und die voraussichtliche Rückzahlung berechnet werden, teilte das Finanzministerium mit. Der Bund müsse nach den Öffnungen behutsam vorgehen, "das gilt auch für die Einbringung der offenen Abgaben", sagt dazu Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP).

Die Stundung von Abgaben und Steuern für die von Covid betroffenen Firmen endet am 30. Juni. Das neue Modell ermöglicht den Betroffenen innerhalb von bis zu 36 Monaten ihre Abgabenschulden zurück zu zahlen. Das Ratenzahlungsmodell gilt für alle, die während der Covid-Pandemie Abgabenrückstände aufgebaut haben bzw. derzeit noch Stundungen in Anspruch nehmen und bei denen mehr als die Hälfte der Abgabenrückstände nach dem 15. März 2020 fällig geworden ist. Dazu zählen auch die bereits festgesetzten Einkommensteuer- oder Körperschaftsteuervorauszahlungen.

In den ersten drei Monaten gibt es eine sogenannte "Safety-Car"-Phase, in der die jeweilige Rate für Juli, August und September mit 1 bzw. auf 0,5 Prozent des Gesamtbetrages angesetzt werden kann. Diese Phase soll helfen, Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern "beim Weg in die wirtschaftliche Normalität bestmöglich zu unterstützen", so Blümel.

Zu beantragen ist die Ratenzahlung zwischen 10. Juni und 30. Juni "am einfachsten über FinanzOnline", so das Finanzministerium. In den kommenden Tagen werden Informationen in die FinanzOnline Data-Boxen und auf dem Postweg an rund 350.000 Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verschickt, die mehr als 100 Euro an Abgabenrückständen auf ihrem Abgabenkonto haben. Auf bmf.gv.at/ratenzahlung gibt es neben näheren Informationen auch den neu entwickelten Ratenzahlungsrechner.

Dabei geht es um viel Geld. Mit Anfang Juni sind 5,6 Milliarden Euro Steuern gestundet bzw. Zahlungserleichterungen genehmigt, auf tatsächliche Stundungen bei Einkommens- und Körperschaftssteuer entfallen rund 3,2 Milliarden Euro, so das Ministerium.

>>> Hier geht's zum Ratenzahlungsrechner

