Die vier Haken in den Atomverhandlungen mit dem Iran

Auch die fünfte Gesprächsrunde in Wien brachte keinen Erfolg in Wien: Der Iran fordert Garantien von den USA. Die Amerikaner drängen auf eine regionale Folgekonferenz. Ende nächster Woche gehen die Verhandlungen weiter.

Seit fast zwei Monaten ringen Unterhändler in Wien um den Wiedereinstieg der USA in das Atomabkommen in Wien. Doch der Durchbruch gelang auch in der fünften Verhandlungsrunde nicht. Die Spitzendiplomaten aus den USA, dem Iran, Russland, China, Großbritannien, Deutschland und Frankreich gingen ohne Einigung auseinander und vertagten sich auf kommenden Donnerstag. Ein Insider sprach von den bisher erfolgreichsten und substanziellsten Gesprächen. Doch es hake immer noch an vier Punkten: