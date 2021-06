Die zwei Gesichter des Nationalteams

Neuer Einsergoalie, stabilisierte Abwehr, aber harmloser Angriff: Die Lehren aus dem jüngsten Auftritt des ÖFB-Teams - und was nun bei der Generalprobe in Wien passieren muss.

Middlesbrough/Wien. Der erste von zwei EM-Tests ging verloren, Österreichs Nationalteam unterlag in Middlesbrough einer englischen B-Elf mit 0:1. Neben Lichtblicken wurde eine große Problemzone deutlich, das Toreschießen. Die EM-Generalprobe am Sonntag im Happel-Stadion (17.30 Uhr, ORF eins) sollte dafür gerade rechtzeitig kommen. Die Erkenntnisse:

Nummer eins

Daniel Bachmann hat gute Chancen, bei der EM das österreichische Tor zu hüten. Der 26-Jährige Watford-Goalie gab gegen England ein tadelloses Länderspiel-Debüt, hielt stark gegen Harry Kane und war beim Gegentor machtlos. Weil seine Vorderleute lang keinen Weg durch die englischen Reihen fanden, musste er häufig als Anspielstation dienen, auch das gelang meist. Abwehrspieler Aleksandar Dragovic meinte: „Er hat auch sehr gut von hinten dirigiert, viel geredet.“

Bachmann ist auch mangels Alternativen in der Pole-Position. Lask-Keeper Alexander Schlager patzte im März zum Auftakt der WM-Qualifikation. Pavao Pervan hütete das ÖFB-Tor im Herbst, ist bei Wolfsburg aber nur Reservist.

Welcher Torhüter am Sonntag gegen die Slowakei aufläuft, will Franco Foda frühestens am Samstag klären. Auf seinen EM-Torhüter will sich der Teamchef überhaupt erst kurz vor der Auftaktpartie gegen Nordmazedonien (13. Juni) festlegen. Bachmanns Chancen sind nicht gesunken.

Defensive

Im Vergleich zum Debakel gegen Dänemark im März (0:4) präsentierte sich die ÖFB-Abwehr in Middlesbrough stabilisiert, der Gegentreffer war unglücklich. Das Abwehrzentrum mit Dragovic und Martin Hinteregger wirkt souverän, Marco Friedl, der statt Andreas Ulmer als Linksverteidiger aufgeboten wurde, hatte seine Seite defensiv im Griff. Stefan Lainer ist rechts ohnehin gesetzt.

Allerdings hat es diese Hintermannschaft nicht mit der englischen Einsergarnitur zu tun gehabt. Die Offensivstars der Europacup-Finalisten Chelsea, Manchester City und Manchester United fehlten, auch andere Stammspieler wurden geschont.

Offensive

Die große Schwachstelle. Im Ballbesitz Chancen zu kreieren misslang Xaver Schlager, Konrad Laimer und Christoph Baumgartner völlig, David Alabas Rolle im Mittelfeld ist noch immer ungeklärt oder bewusst so gewählt, jedenfalls war der ÖFB-Star wieder wirkungslos. Es fehlte allgemein an Dynamik, an Anspielstationen und Zug zum Tor. In der Vorwärtsbewegung reihte sich Ballverlust an Ballverlust, auf die Außenbahnen wurde vergessen, im Zentrum stand man sich gegenseitig im Weg, die Umschaltmomente wurden verschlafen oder es fehlte an Mut oder Qualität für den entscheidenden Pass. Als dann im Finish doch Tempo aufgenommen wurde, waren die Engländer so überrascht, dass Michael Gregoritsch prompt per Kopf zu seinem missratenen Abschluss kam.

Aufsteiger Sasa Kalajdzic stand zwei Mal im Mittelpunkt: Erst wurde er im Strafraum weggecheckt, später verlor er den Ball unmittelbar vor Österreichs Gegentor. Marcel Sabitzer hatte mit seinem Lattenschuss Pech, von einem Mann seiner Qualität (Leipzig-Kapitän) darf man dennoch mehr Impulse erwarten. Auch Alessandro Schöpf vergab eine Großchance. Mit dieser Chancenverwertung stand am Ende die zweite Partie des ÖFB-Teams in Folge ohne Torerfolg.

Die Hoffnungen liegen nun auf Marko Arnautovic (Muskelverletzung im Oberschenkel). Heute sollte der Angreifer wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, gegen die Slowakei ist aber er fraglich. „Er kann in den entscheidenden Momenten den Unterschied ausmachen“, erklärte Foda.

Slowakei-Test

Nachdem die Defensive gefestigt wirkt, sollte sich bei der EM-Generalprobe am Sonntag (3000 Zuschauer dürfen am Sonntag ins Ernst-Happel-Stadion) die Offensive ins Rampenlicht spielen. Nur mit Torerfolgen kann der ÖFB-Angriff noch einmal Selbstvertrauen tanken.

Die Slowakei kommt angeschlagen. Die Nations League (Liga B) beendete man auf dem letzten Gruppenplatz, zur EM 2021 schaffte man es nur dank Play-off-Siegen über Irland (Elfmeterschießen) und Nordirland (Verlängerung). Die WM-Qualifikation im März eröffneten die Slowaken mit zwei Remis gegen Zypern und Malta.



