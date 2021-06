Die Inszenierung eines Skandals

Statt über die Inhalte zu zu sprechen, arbeiten sich Kritiker nur an der Islam-Karte ab. Und die Islamisten jubeln.

Am vergangenen Donnerstag hat die Dokumentationsstelle Politischer Islam drei akribisch über fünf Monate recherchierte Dossiers vorgestellt. Dossiers über die drei größten muslimischen Verbände in Österreich: Atib, Millî Görüş und die Grauen Wölfe. Für uns ist nicht nur die Einhaltung wissenschaftlicher Standards Grundsatz für die Arbeit, sondern Differenzierung statt Pauschalisierung, Dialog statt Urteilen.

In den Dossiers werden nicht nur Strukturen und Netzwerke der drei Verbände analysiert, sondern auch Probleme klar benannt.



Dazu gehören: Antisemitismus, antiwestliche Ideologie, Abhängigkeit von der türkischen Politik, Nationalistische Ideologien, Märtyrerrhetorik usw. Es handelt sich immerhin um die drei größten Dachverbände in Österreich. Sie prägen das Bild des Islam in Österreich und damit auch den Religionsunterricht und die Freitagspredigten. Gerade diejenigen, die sich als Österreicher und zugleich Muslime definieren und sich mit Österreich als ihrer Heimat identifizieren, sind irritiert, wenn zum Beispiel der türkische Religionsattaché intensive Kontakte zu Atib, dem größten muslimischen Verband in Österreich, pflegt. Sie sehnen sich zu Recht nach Strukturen des Islam in Österreich, die an Österreich orientiert sind. Deshalb müssen wir über die Herausforderungen reden und den Verbänden die Möglichkeit geben, sich dazu zu äußern.



Wir wollen einen inhaltlichen Diskurs über die Reformnotwendigkeit innerhalb dieser Verbände anstoßen und betrachten die drei Dossiers als Reibungsflächen für vertiefte sachliche Diskussionen. Allerdings beobachten wir in den vergangenen Tagen, dass kein sachlicher Diskurs stattfindet, sondern die Debatte von Diffamierungsversuchen der Arbeit der Dokumentationsstelle überschattet wird. Kritiker haben, statt über Inhalte zu sprechen, ihre Kritik an der Islam-Landkarte abgearbeitet. Diese sei für Muslime diskriminierend – dabei dient sie der Sichtbarmachung des muslimischen Lebens in Österreich.



Meinen die Kritiker wirklich, dass das Verstecken der Moscheegemeinden eher einen Beitrag zur Integration und zum Vertrauen schafft?

Durch die inszenierte und eher politisch als sachlich begründete Skandalisierung der Islam-Landkarte wird von den eigentlichen Rechercheergebnissen in den drei Dossiers, die auf Probleme hinweisen, abgelenkt. Leidtragend sind die demokratischen Grundwerte sowie Fragen der Integration der Muslime. Und genau dies ist im Sinne von Islamisten, die unsere demokratische Gesellschaftsordnung in ihren Prinzipien aushöhlen wollen.