Sprengstoffverdacht: Gelandetes Flugzeug in Paris isoliert

Bei den Untersuchungen des aus dem Tschad gekommenen Passagierflugzeugs wurde letztlich kein Sprengkörper gefunden, so Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin.

Weil es den Verdacht auf einen Sprengsatz an Bord gab, ist ein Passagierflugzeug der Air France auf dem Pariser Großflughafen Charles-de-Gaulle isoliert worden. Informationen, dass Menschen zu Schaden kamen, gab es nicht. Bei der Untersuchung wurde letztlich aber kein Sprengkörper gefunden, wie Innenminister Gérald Darmanin am Donnerstag via Twitter mitteilte.

Zuvor hatte er bekannt gegeben, dass die Passagiere das aus dem zentralafrikanischen Tschad gekommene Flugzeug verlassen hatten. Das

Flugzeug sei um 16.01 Uhr ohne Zwischenfälle auf dem Hauptstadt-Airport gelandet. Informationen, dass Menschen zu Schaden kamen, gab es nicht. Auf Wunsch von Premierminister Jean Castex war ein besonderes Krisengremium einberufen worden, so der Ressortchef.