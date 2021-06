Der Herr der Daten

Der Statistiker Wolfgang Trutschnig leitet das neu gegründete IDA Lab in Salzburg. Es soll Firmen den Weg in die Datenwissenschaften ebnen. Und einen Blick in die Zukunft erlauben.

Da muss etwas passieren. Das war der Tenor vor der Gründung des Salzburger IDA (Intelligent Data Analytics) Lab. „Wir hatten immer mehr Anfragen von Unternehmen. Sie haben berichtet, dass es zu wenig Leute gibt, die sich mit Data Science auskennen“, erzählt Wolfgang Trutschnig. Denn überall würden immer mehr Daten gesammelt. „Jemand muss sie auswerten“, sagt der 44-jährige Osttiroler.