Österreichs Schutzwald: Nur knapp ein Viertel ist intakt

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Der Rechnungshof nimmt die österreichischen Schutzwälder unter die Lupe – und kommt zu Schluss, dass lediglich bei einem Viertel die Schutzfunktion gesichert ist. Sie zu erhalten, ist mit Abstand die günstigste Variante. Kritik wird am Landwirtschaftsministerium geübt.

153.763,30 Hektar macht der Schutzwald in ganz Österreich aus, bei einem Achtel – exakt: 12 % - sei eine Sanierung innerhalb der kommenden zehn Jahre notwendig, bei weiteren 62 % Maßnahmen innerhalb der kommenden zwei Jahrzehnte. Nur bei 26 %, also einem guten Viertel der Fläche ist die Schutzwirkung auch in 20 Jahren noch gegeben. Die österreichische Waldinventur 2007/2009 hat 43 % der Schutzwälder als „in nicht stabilem Zustand“ befindlich qualifiziert.

Der Titel der Aussendung des Rechnungshofs (RH) zur jetzigen Prüfung verrät, worum’s geht: „Dringender Handlungsbedarf in Österreichs Schutzwäldern“. Ganz neu ist die Kritik nicht: Der RH hat bereits 2017 die Schutzwaldbewirtschaftung geprüft – und dabei ähnliche Feststellungen getroffen wie jetzt.

Zielkonflikt: Schutz gegen Ertrag

Auf 48 Seiten des jetzigen Rechnungshofberichts werden die die Österreichischen Bundesforste nicht nur kritisiert, sondern teilweise auch mit Glacéhandschuhen angreift. Gelobt wird, dass viele Empfehlungen des Rechnungshofs umgesetzt worden seien bzw. würden. Weniger gut kommt das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus weg. Der Rechnungshof ortet beim Auftrag an die Österreichischen Bundesforste (die im 100%-igen Eigentum der Republik Österreich stehen) einen „Zielkonflikt“. Der besteht darin, dass die Bundesforste einerseits die Funktion des Schutzwaldes als solche aufrecht zu erhalten haben, andererseits aber zur wirtschaftlichen Führung des Unternehmens angehalten seien – also Erträge zu optimieren.

Der Rechnungshof misst den Bundesforstewäldern insgesamt ein „großes öffentliches Interesse“ bei, vermisst aber im Bundesforstegesetz von 1996 eine „über das Forstgesetz 1975 hinausgehende Verpflichtung zur Bewirtschaftung des Schutzwalds. Infolgedessen wären die Bundesforste in Standortschutzwäldern außer Ertrag sowie in Objektschutzwäldern – mit Ausnahme des Schutzes vor Waldbrand und Forstschädlingen – zu keinen Maßnahmen zur Erhaltung und zur Erneuerung der bundeseigenen Waldflächen verpflichtet. Auch das Ministerium forderte in Wahr­nehmung seiner Eigentümerfunktion die Erhaltung der Schutzwälder von den Bundesforsten nicht stärker ein.“

„Betriebswirtschaftlichem Erfolg verpflichtet"

Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Rechnungshof, eine Präzisierung der konkurrierenden Vorgaben – bestmöglicher wirtschaftlicher Erfolg aus der Holznutzung versus bestmögliche Sicherung und Weiterentwicklung der Schutz–, Wohlfahrts– und Ertragswirkungen des Waldes – vorzunehmen . Konkret plädieren die Prüfer dafür, ein Geschäftsfeld „Schutzwaldpflege“ in der Satzung der Bundesforste zu verankern. Außerdem wurde empfohlen, „in den jährlichen Managementgesprächen des Aufsichtsrats mit dem Vorstand der Bundesforste strategische Prioritäten“ in Sachen Schutzwaldzustand zu thematisieren.

Das Ministerium meinte dazu, dies sei nicht notwendig. Es gebe ein Unternehmenskonzept 2025/2050), in dem die Schutzwaldbewirtschaftung „ein zentrales Element der Unternehmensführung“. Der RH meinte, dass dies bloß ein erster Schritt sei, die Verankerung in der Satzung unumgänglich. Denn: Vorstand und Aufsichtsrat der Bundes­forste sind „dem betriebswirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens und nicht dem aus volkswirtschaftlicher Sicht besonderen Interesse des Bundes an intakten Schutzwäldern verpflichtet“.

Ersatz für Wald kostet das 146-Fache

Die Kosten für Erhaltung und Pflege des Schutzwaldes sind erstmals im Jahresabschluss 2019 separat ausgewiesen worden. Im Schutzwald haben die Bundesforste negative Deckungsbeiträge erwirtschaftet: Ein Minus von 2,72 Millionen Euro im Jahr 2019 und ein Minus von 4,9 Mio € im Vorjahr. Dem steht die Bezifferung der Schutzfunktion gegenüber. Bezugnehmend auf den Rechnungshofbericht über Schutz- und Bannwälder in salzburg, Tirol und Vorarlberg stellt der rechnungshof fest, dass die Sanierung von Schutzwäldern das 15-Fache der Summe kostet, die anfällt, wenn ein Schutzwald intakt gehalten wird. Und – ohne Schutzwald – würden dann nötigen technischen Maßnahmen zum Schutz von Siedlungsgebieten und Verkehrswegen die 146-fache Summe kosten.

>> Rechnungshofbericht 2021 – Bundesforste

>>Rechnungshofbericht 2017 – Bundesforste

>>Rechnungshofbericht 2015 – Schutz- und Bannwälder in Salzburg, Tirol und Vorarlberg