Sánchez wagt riskanten Weg zur Versöhnung

Der spanische Premier will neun Separatistenführer begnadigen und so den ersten Schritt zur Lösung des Konflikts setzen. Doch in Spaniens Bevölkerung ist das umstrittenen, die Opposition führt bereits in den Umfragen.

Seit mehr als dreieinhalb Jahren sitzen neun katalanische Separatistenführer hinter Gittern, ihre Haftstrafen laufen 2026 aus. Doch die Zellentüren sollen sich bald öffnen: Spaniens sozialistischer Premier, Pedro Sánchez, will die inhaftierten Politiker begnadigen, um eine Lösung des seit Jahren schwelenden Katalonien-Konflikts zu erleichtern.

Die Separatisten waren verurteilt worden, weil sie 2017 ein illegales Unabhängigkeitsreferendum organisiert und anschließend die Abspaltung ihrer Region von Spanien erklärt hatten. Sie bekamen Haftstrafen von neun bis 13 Jahren.