Öko-Investitionen: Sinnvoll oder Etikettenschwindel?

Mit den Finanzen den Klimaschutz vorantreiben? Die „Green Finance“ boomt. Aber investiert man bei Umweltanleihen und Co. tatsächlich in eine ökologische Zukunft? Der Wiener Finanzexperte Johannes Jäger bezweifelt das – er spricht von einem „Feigenblatt“.

Etwas Gutes für die Umwelt tun und dabei auch noch Geld verdienen – wer würde das nicht gern? Ein Blick auf die Statistik zeigt: Die „Green Finance“, also die Möglichkeit, über Aktien, Anleihen oder Fonds in ökologische Maßnahmen zu investieren und damit eine hohe Rendite zu kassieren, erscheint immer mehr Anlegern als lohnendes Investment. Im Vorjahr wurden weltweit grüne Anleihen um rund 224 Milliarden Euro ausgegeben – das entspricht einer Verdreifachung innerhalb von fünf Jahren. Experten gehen davon aus, dass der Markt damit noch nicht gesättigt ist. Auch die Finanzwelt setzt große Hoffnungen in dieses Geschäftsmodell: Für Unternehmen bieten „grüne“ Wertpapiere die Chance, sich als nachhaltige Akteure zu positionieren und das Image aufzupolieren. Und für Banken oder Fondsbetreiber bieten spekulative Finanzprodukte eine Chance auf gute Gewinne.

Falsche Hoffnungen

Die Nachfrage nach Investitionen in Maßnahmen unter Schlagworten wie erneuerbare Energie, E-Mobilität, Ressourcenreduktion, Müllvermeidung oder Dekarbonisierung steigt. Doch halten die Versprechen? Wird die Welt durch solches finanzielles Engagement tatsächlich ein bisschen „grüner“? Johannes Jäger von der Fachhochschule des BFI in Wien ist diesen Fragen im Rahmen eines kürzlich abgeschlossenen Forschungsprojekts nachgegangen. Und die Antwort des Ökonomen, der damit den Green-Finance-Verfechtern widerspricht, ist klar: „Die Hoffnung, dass der Finanzsektor zur Lösung globaler Ökoprobleme beiträgt und dass individuelle Anleger durch ihr Investment positiv auf die Umwelt einwirken können, wird sich kaum erfüllen. Empirisch ist ein solcher Effekt jedenfalls nicht zu sehen.“



Einer der Gründe: „Die Strategie der Unternehmen ist auf Gewinnmaximierung ausgerichtet und nicht auf das Wohl der Umwelt. Ein Engagement wird nur dann eingebracht, wenn es sich unter dem Strich lohnt. Maßnahmen, die gut für die Umwelt wären, aber zu höheren Kosten führen, werden unterlassen, um konkurrenzfähig zu bleiben.“ Oft würden Vorzeigeprojekte à la „drei Bäumchen auf dem Firmenparkplatz“ umgesetzt, die zwar öffentlichkeitswirksam, aber in Wahrheit nur Feigenblätter sind.



Es handelt sich dabei um „Greenwashing“, also um „Grünfärberei“: Marginale ökologische Maßnahmen sollen dabei darüber hinwegtäuschen, dass das Kerngeschäft wenig umweltfreundlich ist. Dass es keinen rechtlich verbindlichen Kriterienkatalog für derlei „grüne“ Maßnahmen gibt, erleichtere diesen Etikettenschwindel.

„Finanzmärkte funktionieren anders als ökologischer Konsum“, erklärt Jäger. „Wenn ich nachhaltig angebauten Kaffee trinke, dann unterstütze ich konkret den nachhaltigen Anbau. Aber wenn ich grüne Aktien kaufe, ändert sich nur die Eigentümerstruktur des Unternehmens. Wer die Aktien hält, ist für das Unternehmen völlig irrelevant. An seiner Tätigkeit ändert sich nichts.“



Wenn also „Green Finance“ nicht zu einem Ökologisierungsschub führt, was dann? „Es braucht klare staatliche Vorgaben, welche Technologien einzusetzen und welche Umweltregeln einzuhalten sind“, erteilt Jäger aufbauend auf seiner Forschungsarbeit einen klaren Auftrag an die Politik. Abgasvorschriften oder die Verbote giftiger Stoffe hätten sich als wirksam erwiesen, auch wenn noch drastischere Schritte notwendig seien, um den Klimawandel zu bremsen. Subventionen oder Steuergeschenke für nachhaltige Maßnahmen seien hingegen nicht zielführend, so der Forscher.

Radikaler Bruch im System nötig

Langfristig bedürfe es eines radikalen Bruchs im Wirtschaftssystem: Nicht Profitgier dürfe im Mittelpunkt stehen, sondern die öffentliche und demokratisch organisierte Bereitstellung von Gütern. Ziel sei eine Produktions- und Lebensweise, die den ökologischen Fußabdruck der Industrieländer einschränkt und einen nachhaltigen Wohlstand für alle ermöglicht.



Ob sich wenigstens die Hoffnungen der Investoren auf hohe Rendite erfüllen? „Derzeit erleben die Finanzmärkte ein Hoch“, warnt Jäger, „doch wenn die Blase platzt, werden sich die Anleger auch auf dem Green-Finance-Sektor auf Verluste einstellen müssen.“