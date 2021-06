Friederike Mayröckers Werke oder: Was man von ihr lesen sollte

Einfach aufschlagen, falls einem nach Trost zumute ist.

„Sanftwut!“ Das Wort stammt eigentlich von Gert Jonke (1946–2009), aber es passt auch zu Friederike Mayröcker. Die Jahre nach dem Tod ihres Lebensgefährten, Ernst Jandl (1925–2000), waren nicht leicht für die Dichterin. Ihm widmete sie das bezaubernde Buch „Und ich schüttelte einen Liebling“. „Das Requiem für Ernst Jandl“ ist eine Totenklage über die „entwürdigende Vergänglichkeit und Endlichkeit unseres Lebens“, die auch im Akademietheater zu erleben war (Uraufführung war 2014).

Tapfer kämpfte Mayröcker nicht nur gegen überwältigende Trauer an, sondern auch gegen körperlichen Verfall. Sogar dieser inspirierte sie zu Poesie, wenn sie notierte, wie sich ihr beim Betreten eines Therapie-Zimmers die Arme einer Zimmerpalme entgegenstreckten. Auf YouTube kann man übrigens die schöne Sprache der Dichterin hören. Hier referiert sie z. B. über den Fotografen Man Ray und sagt: „Sie sind mein Fantasiefreund, mein Alter Ego.“



Mayröckers Bücher sind ein Sprachstrom von Bildern über Natur und Liebe, sie „handeln nicht“, wie sie selbst sagt. Eher sind es Textflächen ähnlich wie bei Elfriede Jelinek, aber nicht satirisch, sondern eben lyrisch. Es machte ihr auch nichts aus – wie sie einem Interview zugab –, wenn man ihre Bücher nicht von vorn bis hinten durchlas. Sondern sie einfach nur aufschlägt, um ein paar Zeilen oder Seiten zu lesen, falls einem nach Trost oder Aufmunterung zumute ist.

Aus den späteren Jahren begeistern etwa „Fleurs“, „Cahier“, „brütt oder Die seufzenden Gärten“ (eine Liebeserklärung an einen imaginären Josef), „Pathos und Schwalbe“ (Impressionen eines langen Krankenhausaufenthalts nach einem schweren Sturz).

Immer wieder träumte sich Mayröcker in ihren Werken zurück in den verwunschenen Garten ihrer Kindheit in Deinzendorf im Weinviertel. Unter den vielen Blumen, die Mayröcker so wunderbar beschrieben hat, war ihr die liebste die Mimose. Bei Suhrkamp ist eine Gesamtausgabe (1949 bis 2001) erschienen, Prosa, aber auch gesammelte Gedichte aus sechs Jahrzehnten sind zu haben. (bp)