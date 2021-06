Platzverbot vor Wiener Karlsplatz wieder aufgehoben

Im Resselpark, aber auch anderswo, werde die Gefahrenlage aber laufend bewertet, so Polizeisprecher Fürst. Situationsbedingt könnten weitere Platzverbote erlassen werden.

Das Platzverbot, das Teile des Wiener Resselparks umfasste, ist nach nur einer Nacht in Kraft am Sonntag wieder aufgehoben worden. "Eine neue Beurteilung und Gefahreneinschätzung ergab, dass momentan keine Gefährdungen zu befürchten sind", teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Platzverbot war am Samstagnachmittag erlassen worden und um 19.00 Uhr in Kraft getreten, nachdem in der Nacht zuvor es heftige Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und der Polizei gegeben hatte.

Das Online-Portal der "Kronen Zeitung" berichtete unterdessen unter Berufung auf einen Insider, dass das Platzverbot auch am Sonntagabend im Resselpark wieder errichtet werden soll. Polizeisprecher Daniel Fürst sagte dazu am Sonntag, dass im Resselpark, aber auch anderswo, die Gefahrenlage laufend bewertet werde und situationsbedingt Platzverbote erlassen werden könnten. Dass das Platzverbot aber automatisch im Resselpark am Abend wieder in Kraft treten könnte, bestätigte Fürst nicht. "Dann hätten wir ja gleich ein Platzverbot erlassen können, das per Erlass nur für die Nachtstunden in Kraft wäre."

(APA)