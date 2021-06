Einstimmiger Beschluss: Herbert Kickl wird neuer FPÖ-Obmann

Das FPÖ-Präsidium hat heute über die Nachfolge von Norbert Hofer entschieden. Herbert Kickl wurde als FPÖ-Obmann designiert. Der dafür notwendige Parteitag findet am 19. Juni statt.

Ob heute weißer Rauch aufsteige, so FPÖ-Klubobmann Kickl im Vorfeld der Parteipräsidiumssitzung am Montagmorgen, werde man noch sehen. Und es geschah so dann auch: „Es ist weißer Rauch aufgestiegen“, bestätigte er im Anschluss, denn: Die blauen Granden haben sich einstimmig für Herbert Kickl als neuen Parteichef ausgesprochen. Er folgt damit Norbert Hofer, der am Dienstag vergangener Woche überraschend seinen Rücktritt angekündigt hatte.

Offiziell gewählt wird Kickl am Parteitag am 19. Juni. Auch Norbert Hofer habe während der Präsidiumssitzung seine Verbundenheit und Unterstützung angekündigt, wie Harald Stefan, der die Geschicke der Partei gemäß den blauen Statuten als ältester Obmann-Stellvertreter interimistisch lenkt, in einer Pressekonferenz im Anschluss an die rund fünfstündige Sitzung betonte.

Für Generalsekretär Michael Schnedlitz ist Herbert Kickl „die logische Nachfolge" auf dem positiven Weg, den die FPÖ gerade verfolge. Er bringe Loyalität mit, den notwendigen Weitblick und Kämpferqualitäten. Er stehe für Klarheit und Einsatz „wie kein anderer“, er sei die „intellektuelle Speerspitze der FPÖ“, streute er dem designierten Parteiobmann Rosen.

Kickl: „Ich werde mich nicht verbiegen"

Für Herbert Kickl sei diese Pressekonferenz keine wie jede andere, vielmehr ein „durchaus bewegendes Ereignis“, wie er in seiner Rede betonte. Das letzte Wort hätte aber der Souverän der Partei, die Delegierten zum Parteitag. Herbert Kickl versprach: „Ich werde die notwendige Demut mitnehmen und die Energie und die Kraft nach Außen hin für die politische Auseinandersetzung, die sicherlich in den folgenden Wochen und Monaten eine sehr intensive wird."

Die mediale Resonanz, die er in den letzten Tagen und "während seiner medialen Abstinenz" wahrgenommen habe, hätte nur gezeigt, „dass man uns sehr Positives für dieses Land zutraut“. Und meint damit „eine wirkliche Verschiebung im Kräfteverhältnis dieser Republik“, schließlich sei diese notwendig für das Interesse der österreichischen Bevölkerung. „Glasklare Auseinandersetzungen“ werde er mit der „türkisen Volkspartei“ führen, kündigte er an, sie sei "das größte politische Blendwerk der zweiten Republik“, so Kickl - und dafür werde er den Dialog in Richtung aller Parteien suchen, die im Parlament vertreten sind.

Es würden nun alle geschlossen an einem Strang ziehen müssen, um die „große Aufgabe“ zu stemmen, die Partei so aufzustellen, dass sie für alle Eventualitäten gerüstet sei. Herbert Kickl werde dieses Projekt in Angriff nehmen, ohne sich zu verbiegen: „Darauf können Sie sich alle verlassen.“ Er werde „die freiheitliche Erfolgsgeschichte“ fortführen, indem er seine Definition von „Stärke“ lebe, die laute: „Führen durch Zulassen“.

Lange Beratungen im Vorfeld

Seit den Morgenstunden hatten sich die blauen Parteigranden heute über die Obmann-Frage beraten. Selbst der zurückgetretene Norbert Hofer, der für einige Stunden an der Sitzung teilnahm, schlug milde Töne an: "Ich bin keiner, der irgendwem besonders lange böse sein kann", sagte er in Richtung von Herbert Kickl und dessen offensichtlichen Ambitionen, den Chefsessel zu übernehmen. „Einmischen“ werde er sich allerdings ohnehin nicht in der Frage um seine Nachfolge, er sitze nun nicht mehr in der ersten Reihe.

Auf die Querelen angesprochen, bat Herbert Kickl am Montagnachmittag darum, „nicht das Haar in der Suppe“ zu suchen. Das Verhältnis zu seinem Amtsvorgänger Hofer sei „ein ungetrübtes“ - und von „Professionalität und einem fairen Umgang“ geprägt.

Kritik von ÖVP und SPÖ

Kritik an der Entscheidung kam aus ÖVP und SPÖ. ÖVP-Klubobmann August Wöginger bedauerte in einem Statement, dass sich mit Kickl „die radikalen Kräfte in der FPÖ" durchgesetzt hätten. „Das ist schade für die Partei und für das Land" denn: „Herbert Kickl und seine radikalen Ansichten schaden." Kickls "radikale Ansichten" hätten gerade in der Corona-Krise jede Vernunft vermissen lassen. Auch sei es Kickl, der die gesamte Opposition vor sich hertreibt - „nach seinem unsinnigen Motto: 'Kurz muss weg'". „Das ist durchschaubar und nichts anderes als eine Retourkutsche, weil er nicht mehr Innenminister sein darf." Der „vernunftbegabte Flügel der FPÖ" mit Hofer an der Spitze habe hingegen „leider abgedankt".

Auch für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch rückt die

FPÖ mit Kickl „noch weiter nach rechts". „Schon vor dem Rückzug von

Norbert Hofer war klar, dass Kreidefressen aus einem Wolf noch lange

kein Schaf macht. Mit einem Parteiobmann Kickl radikalisiert sich

die FPÖ jetzt bis zur Kenntlichkeit und rückt noch weiter nach

rechts", so Deutsch in einer Aussendung. Die FPÖ unter einem

Parteiobmann Kickl sei nun „ein Wolf ohne Schafspelz". Die SPÖ sei

im Gegensatz zur FPÖ „die verlässliche und stabile Kraft der Mitte",

so Deutsch.

(bsch)