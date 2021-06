Grüner Pass mit QR-Code startet vorerst ohne Geimpfte

Die ersten Zertifikate mit EU-konformen QR-Codes können vorerst nur Genesene und Getestete digital erstellen und abrufen, Geimpfte sollen im „nächsten Schritt“ mit eingebunden werden.

Der elektronische Grüne Pass soll Ende dieser Woche kommen - allerdings noch nicht für Geimpfte. Die ersten Zertifikate mit EU-konformen QR-Codes können vorerst nur Genesene und Getestete digital erstellen und abrufen, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit.

Die Geimpften sollen im „nächsten Schritt“ mit eingebunden werden, heißt es, ein konkretes Datum wurde dafür aber nicht genannt. Das Gesundheitsministerium stellte dazu jedoch klar, dass mit dem elektronischen Impfpass ein digitaler Nachweis der Impfung mit Handysignatur oder Bürgerkarte möglich ist (nur eben nicht mit QR-Code).

Ab 1. Juli wird das Zertifikat laut Gesundheitsministerium in der gesamten EU gültig sein und somit von allen Mitgliedsstaaten an den Grenzen anerkannt werden. Dennoch gelten in vielen Ländern unterschiedliche Regeln, was die Corona-Schutzmaßnahmen betrifft.

Verzögerung durch „IT-Anpassungen"

Ursprünglich wäre der Start für den elektronischen Grünen Pass mittels QR-Code innerhalb Österreichs schon für 4. Juni geplant gewesen. Vergangene Woche hatte das Gesundheitsministerium eine Verzögerung von mindestens einer Woche bekannt gegeben. Als Grund dafür hatte das Ressort kurzfristig durch die EU bekannt gegebene Änderungen der technischen Anforderungen genannt, die IT-Anpassungen in Österreich nötig machten. Die EU hatte diese Darstellung allerdings zurückgewiesen.

