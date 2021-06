Dutzende tote Schafe auf Almwiesen: Vermutlich drei Wölfe beteiligt

DNA-Analysen werden klären, ob es tatsächlich Wölfe waren, die die Schafe getötet haben.

Die Sommersaison hat gerade erst begonnen und schon wurden die ersten mutmaßlichen Wolfsrisse von Almtieren gemeldet: Auf einer Alm in Rauris wurden rund 20 getötete Schafe entdeckt, auf einer Alm im Stubachtal (Uttendorf) sollen es acht bis zehn Schafe sein, und in Mittersill wurde ein totes Schaf im Bereich eines Hofes und ein weiteres auf einer Alm gefunden, berichtete der Salzburger Wolfsbeauftragte Hubert Stock am Montag.

Noch fehlt bei allen Rissen eine Bestätigung, dass ein Wolf zugeschlagen hat, in Rauris und Mittersill ließen die Sichtungen aber darauf schließen, sagte Stock. In Uttendorf müssen die toten Tiere erst begutachtet werden. DNA-Nachweise sollen Klarheit schaffen, die Auswertung der Proben werde aber wohl noch ein bis zwei Wochen dauern.

Die große Zahl an getöteten Tieren etwa in Rauris lässt laut dem Experten keine Rückschlüsse auf die Anzahl der Wölfe zu. Der Jagdtrieb des Tieres bedeute, dass es zubeiße, solange sich etwas bewege. Und gerade Schafe würden in Panik herumlaufen. „Das Problem ist, dass der Wolf nicht ein Tier erlegt und frisst, sondern weiter tötet, so lange sich etwas bewegt."

Bisher kein Rudel in Salzburg entdeckt

Aufgrund der räumlichen Distanz und der zeitlichen Nähe geht Stock davon aus, dass es sich wohl um drei verschiedene Wölfe handelt. Eine Rudelbildung sei hingegen in Salzburg bisher nicht festzustellen gewesen. Vielmehr dürften es Einzelgänger sein, die erst vom Rudel verstoßen worden seien und sich nun auf Wanderschaft befinden.

