Impulsgeber mit Hang zur Extravaganz

Marko Arnautović, 32, ragt aus dem ÖFB-Kollektiv empor – mit Sprüchen, Pässen oder Fuhrpark.

Wirklich gute Fußballer lieben ihren Auftritt, nein: sie zelebrieren ihn geradezu. Also herrscht auch immer da, wo Marko Arnautović auftaucht, Unruhe, Aufsehen oder Begeisterung. Manchmal bleiben Beobachtern aber auch ungläubig die Augen offen. Etwa, als der Wiener, 32, am Sonntag seinen goldenen Rolls Royce neben den ÖFB-Teambus vor dem Happel-Stadion parkte. Nicht, weil er sich von der Mannschaft distanzieren wollte, beteuerte er. Sondern der Luxusschlitten stand genau da, damit er schneller als alle anderen nach Abpfiff zu seiner Familie fahren konnte. Extravaganz in Reinkultur: die einen mögen und bewundern ihn. Manch anderer schüttelt angesichts dessen nur noch den Kopf.

Arnautović ist ungeachtet dessen ein sehr guter Kicker. Wenngleich auch in diesem Punkt die Betrachtungsweisen von „begnadet“ bis zu „sich selbst im Weg stehend“ differieren, ist unbestritten, dass der zweifache Familienvater und Shanghai-Legionär eine fixe Stütze im Nationalteam ist. Ohne den Floridsdorfer wirken die Darbietungen des ÖFB-Teams leer, ideenlos, matt. Mit ihm kommen Schwung und Willen in die Offensive. Beim 0:0 gegen die Slowaken reichte es nur zu einem Stangenschuss, einem Volley und einer Vorlage. Aber immerhin.