Österreichs Spiel mit gestutzten Flügeln

Das ÖFB-Team drängte sich beim 0:0 gegen die Slowakei im Zentrum, den Außenbahnen fehlen Tempo und Optionen. Franco Foda wechselt auch in Testspielen nicht mutig.

Wien. Wer noch keine Euphorie für die am Freitag beginnende EM-Endrunde verspürt, dem wird auch Österreichs letzter Test dabei nicht geholfen haben. Mit dem 0:0 gegen die Slowakei hat sich das ÖFB-Team nicht das erhoffte Erfolgserlebnis vor dem Turnierbeginn gegen Nordmazedonien am Sonntag (18 Uhr, live ORF1) geholt. Vielmehr wurde die schon im Herbst in Ungnade gefallene Herangehensweise von Franco Foda noch einmal verdeutlicht.