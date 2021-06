Wiens Ringen um konfliktfreie Partyzonen

Nach der nächtlichen Eskalation am Karlsplatz berät die Stadt über geeignete Regelungen und neue Plätze für junge Leute. Am Dienstag gibt es dazu einen runden Tisch mit Vertretern der Verwaltung, der Politik und der Polizei.

In der Nacht auf Samstag lief die Situation am Karlsplatz aus dem Ruder. Einmal mehr war der Resselpark vor der Karlskirche einer der großen Treffpunkte für junge Leute. Es wurde ähnlich wie am Donaukanal oder am Maria-Theresien-Platz gefeiert, getrunken und zu Musik aus mitgebrachten Lautsprecherboxen getanzt. Als einige Leute – laut Exekutive – betrunken auf Statuen kletterten, begann ein Polizeieinsatz, der das Ganze beendete. Für die Nacht auf Sonntag galt für den Resselpark ein Platzverbot. Wegen „Gefahr für Leben oder Gesundheit mehrerer Menschen“.

Wie kann es künftig mit Partys im öffentlichen Raum weitergehen?

Dass sich die junge Wiener Bevölkerung aus Mangel an Alternativen im öffentlichen Raum trifft, wird sich in den nächsten Wochen nicht ändern. Die Stadt Wien stellt dies vor eine Herausforderung, denn gewalttätige Szenen wie jene am Karlsplatz will man künftig vermeiden. Neos-Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (er hat unter anderem die Jugend-Agenden inne) plädiert für Verständnis für die Jugendlichen, sie bräuchten mehr öffentliche Räume zum Aufhalten und nicht weniger.

Neue Möglichkeiten, ohne Konflikte zusammenzukommen und zu feiern, will Wiederkehr am Dienstag bei einem runden Tisch diskutieren. Mit dabei: Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl sowie Vertreter der Kinder- und Jugendanwaltschaft und der MA 13 (Bildung und Jugend).

Eine Variante wäre wohl, Orte als „Partyzonen“ zu definieren. Auf der Donauinsel etwa wäre viel Platz. Damit dies angenommen wird, müsste die Stadt die nötige Infrastruktur schaffen, wie Musikanlagen oder ein für Jugendliche erschwingliches Getränke-Angebot. Hinzu kommt das Thema Transport: Der Karlsplatz oder der Donaukanal liegen zentral, eine Nacht-U-Bahn fürs Heimkommen ist nicht unbedingt nötig. Auf der Donauinsel sieht das anders aus. Die Wiener Linien wollen sich mit der Wiederaufnahme der Nacht-U-Bahn an der Sperrstunde orientieren, derzeit 22 Uhr.

Was sagen junge Leute zu der Entwicklung bzw. zum Platzverbot?

Bei den Jungen stößt das Vorgehen der Polizei auf Unverständnis.: „Über ein Jahr haben wir uns an die Maßnahmen gehalten, und jetzt da die Zahlen so niedrig sind, soll man sich nicht draußen treffen dürfen?“, fragt sich Jakob Hundsbichler von den „Jungen Linken“, die am Sonntag gegen das Platzverbot demonstriert haben. Er vermisst das Verständnis für die Bedürfnisse der Jugend. Den öffentlichen Raum lasse man sich jedenfalls nicht nehmen, meint Hundsbichler: „Wir bleiben hier.“

Leander Leutzendorff war am Freitag selbst am Karlsplatz, den Polizeieinsatz beschreibt er als „gefährlich“ und „eskalierend“. Die meisten Feiernden seien viel jünger gewesen als er, sagt der 25-Jährige. Man habe deren Drang nach Party spüren können: „Es war aufgeheizt, aber friedlich. Richtig schön.“ Als einige Jugendliche den Aufforderungen der Polizei, von den Statuen zu klettern, nicht nachkamen, sei die Stimmung gekippt – jedoch bei der Polizei, meint Leutzendorff. „Der Auslöser war eindeutig, dass die Polizei mit Kampfanzügen und Schlagstöcken in der Hand durch die Menge von aufgeschreckten Jungen und Mädchen gestürmt ist.“ Danach seien die Sprechchöre („Ganz Wien hasst die Polizei“) losgegangen. Zirka 20 „extreme Vollkoffer“ hätten begonnen, Flaschen zu werfen, schätzt Leutzendorff. „Der Rest hat schockiert zugesehen.“

Welche Taktik verfolgt die Polizei, gibt es weitere Platzverbote?

„Anlassbedingt und als präventive Maßnahme könnte es erneut ein Platzverbot geben“, erklärt Daniel Fürst, einer der Sprecher der Landespolizeidirektion (LPD) Wien, der „Presse“. Eine Änderung der polizeilichen Taktik werde es nicht geben. Zuletzt hatte Polizeipräsident Pürstl gemeint, man habe Verständnis für die Bedürfnisse junger Leute, werde aber „auch weiterhin mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln für jene Ordnung und Sicherheit sorgen, die die Wiener Bevölkerung erwarten kann“ – nämlich dort, „wo jegliche Schranken eines geordneten Miteinanders fallen, Vorschriften zur Gänze ignoriert werden und die polizeilichen Versuche des Dialogs mit Gewalt beantwortet werden“.

Laut Polizei befanden sich in der Nacht auf Samstag im Bereich Karlsplatz auch um die 200 Personen des links-autonomen Spektrums („amtsbekannte linke Aktivisten“). Diese sollen die Stimmung bewusst – aber nicht von vornherein geplant – angeheizt haben. Beamte seien mit Flaschen beworfen worden. Es gab 67 Anzeigen, sowohl verwaltungsrechtlicher (Lärmbelästigung) als auch strafrechtlicher Natur (Widerstand gegen die Staatsgewalt etc.).

Warum wurde Ludwig vom Platzverbot nicht vorab informiert?

„Die Wiener Polizei hat keine Verpflichtung jemanden von der Stadt zu fragen, wenn ein Platzverbot verhängt wird.“ Und: „In der aktuellen Situation war sofort zu entscheiden.“ Damit spricht Fürst aus, was sich so mancher gedacht haben mag, als Wiens Bürgermeister Michael Ludwig nach Verhängung des Platzverbots meldete, die Maßnahme sei nicht mit ihm abgestimmt worden. In aller Regel sind Stadt und Polizei aber um gutes Einvernehmen bemüht. Platzverbote, die länger geplant werden können, wie etwa jenes rund um die Hofburg anlässlich des ebendort stattfindenden FPÖ-Balls („Akademikerball“), sind der Stadt freilich im Vorfeld bekannt.