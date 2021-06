Höchste Schulden seit Finanzkrise

Die aktuelle Krise unterscheidet sich etwas von der letzten: Die Menschen haben nicht nur fleißig gespart, sie haben sich auch kräftig verschuldet. Wie es dazu kommen konnte.

Die Coronakrise hat nicht nur gewaltige Defizite im Staatsbudget verursacht, auch die Konsumenten sind so stark verschuldet wie zuletzt nach der Finanzkrise 2008/09. „Wir sehen eine deutliche Zunahme der Verschuldung bei privaten Haushalten. Auch das verfügbare Einkommen ist zurückgegangen“, sagte Doris Ritzberger-Grünwald, Direktorin der Hauptabteilung Volkswirtschaft in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), bei der Präsentation des Financial Stability Report. Die Verschuldungsquote, in Prozent des verfügbaren Einkommens, ist 2020 um 5,1 Prozent auf 93 Prozent gestiegen. Das ist der höchste Zuwachs seit 15 Jahren.