Der Baerbock-Hype flaut ab

Das enttäuschende Ergebnis in Sachsen-Anhalt fällt zusammen mit einer Schwächephase der Grünen im Bund. In der CDU wähnen sie sich im Aufwind.

Berlin. Der Montag war ein guter Tag für Armin Laschet. Vielleicht der beste in seiner noch jungen Ära als CDU-Chef. Zum ersten Mal war der Kanzlerkandidat aus Aachen nicht in der Defensive, als er im Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Zentrale, vor die Presse trat. Am Vortag hatte die CDU an der Elbe, in Sachsen-Anhalt, einen Wahlsieg errungen, der in seiner Deutlichkeit alle überrascht hatte. Feine Ironie: Just einer jener Landesverbände, der Laschet als CDU-Chef und Kanzlerkandidaten verhindern wollte, schenkte ihm den ersten Erfolg als Parteivorsitzender.