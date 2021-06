Die Diagonale bringt das Kino zurück

Stefanie Sargnagel spielt sich in "Sargnagel" zum Teil selbst, manchmal wird sie auch von Hilde Dahlik verkörpert.

Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber sind zum Start Diagonale in Graz zu Gast im Podcast. Die Intendanten sprechen über die Pandemie und ihre Auswirkungen auf den österreichischen Film und die Höhepunkte des Filmfestivals - vom neuen Spiefilm der Riahi-Brüder, "Fuchs im Bau“ über "Me, We" mit Verena Altenberger und Lukas Miko bis zu "Sargnagel".

In dieser Folge: 2020 musste die Diagonale in Graz als eines der ersten Kulturveranstaltungen aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Dieses Jahr findet sie statt - wenn auch im Juni statt wie bisher im März. Anna Wallner spricht mit den Diagonale-Intendanten Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber darüber, was die Pandemie mit dem österreichischen Film gemacht hat und was die Highlights des Filmfestivals sind. >>> Die Kritik von Andrey Arnold zum Eröffnungsfilm „Fuchs im Bau“. >>> Mehr zur Diagonale hier.

Audio und Produktion: Georg Gfrerer/ www.audio-funnel.com.

Grafik: David Jablonski.