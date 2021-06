Weißhaidinger bei internationalem Formtest Dritter

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger bestritt in Turku den ersten internationalen Wettkampf seit über einem Jahr.

Diskus-Rekordhalter Lukas Weißhaidinger hat bei seinem ersten internationalen Auftritt in der Olympiasaison den dritten Rang belegt. Der 29-jährige Oberösterreicher warf am Montag in Turku (FIN) sein Sportgerät auf 66,77 Meter und landete damit hinter Weltmeister Daniel Stahl (SWE/68,11 m) und Ex-Weltmeister Andrius Gudzius (LTU/66,88). Das achtköpfige Teilnehmerfeld glich einem WM-Finale.

So landeten der EM-Vierte Simon Petterson (SWE/63,91) und der WM-Vierte Alin Firfirica (ROU/63,55) deutlich dahinter auf den Rängen vier und fünf. "Lukas hat sich im Laufe des Wettkampfs kontinuierlich gesteigert. Die Top 3 haben sich relativ klar abgesetzt. Toll, dass Luki auch im Vergleich mit Daniel Stahl mithalten kann", freute sich Coach Gregor Högler. Er meinte in einer Aussendung, dass man auf dieser Leistung aufbauen könne.

