Ältester Fußballverband der Welt bekommt erstmals Chefin

Debbie Hewitt wurde einstimmig zur Vorsitzenden der englischen FA gewählt. Vorgänger Greg Clark hatte nach diskriminierenden Äußerungen abtreten müssen.

Der englische Fußballverband FA bekommt mit Debbie Hewitt erstmals eine weibliche Vorsitzende. Die Unternehmensmanagerin wurde am Dienstag als Nachfolgerin von Greg Clarke nominiert, der wegen diskriminierender Äußerungen im vergangenen November zurücktreten musste. Hewitt soll ihren Posten als Verbandschefin im Jänner 2022 antreten, wie die FA mitteilte. Sie wurde von einem siebenköpfigen Gremium einstimmig für den vakanten Posten ausgewählt.

Die FA hat sich 2018 mit der Initiative „Pursuit of Progress“ selbst das Ziel gesetzt, fortschrittlicher und diverser zu werden. Die Unternehmerin verfüge über herausragende Fachkenntnisse in zahlreicher Geschäftsbereichen „sowie über die für diese Rolle erforderlichen Führungsqualitäten", heißt es in der Mitteilung weiter.

„Ich bin von klein auf leidenschaftlicher Fußballfan und bin begeistert von der Möglichkeit, die Zukunft von etwas mitzugestalten, das so vielen Menschen so viel bedeutet", wird Hewitt darin zitiert.

(APA/dpa)