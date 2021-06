Zeitgemäßes Vorhandmassaker

Rafael Nadal marschiert wie eh und je durchs Turnier. Doch dafür hat der mittlerweile 35-jährige Rekordchampion sein Sandplatztennis adaptieren müssen.

Paris. Rafael Nadal wischte die Frage, inwiefern sein Alter die Titeljagd hier in Paris erschweren könnte, zwar ein wenig zur Seite. Doch dass er die French Open mit seinen mittlerweile 35 Jahren etwas anders angehen muss als beim ersten Paris-Titel 2005, weiß er nur zu gut. Die Gegner zwei Wochen lang meterweit hinter der Grundlinie in kraftraubenden Ballwechseln mit der Vorhand zermürben – das würde heute nicht mehr gut gehen.

Der Mallorquiner hat sein Sandplatzspiel also adaptiert – vor Jahren schon, nur heuer ist es in Paris deutlicher denn je. Der Ü-30-Nadal versucht, die Punkte kurzzuhalten und Kräfte zu sparen, um dann in einem möglichen Fünfsatz-Marathon die alten Tugenden wieder auspacken zu können. Am ehesten droht ein solcher wohl am Freitag im Halbfinale gegen Novak Djoković, vorausgesetzt die beiden Topstars stolpern am Mittwoch nicht über ihre jeweiligen Viertelfinalhürden. Auf Djoković wartet Matteo Berrettini (20 Uhr), auf Nadal der plötzlich wiedererstarkte Diego Schwartzman (dritte Partie nach 11 Uhr, je live Eurosport).

Die Schlüsselrolle bei Nadals Strategie spielt die Vorhand. Auffallend schnell punktet er in Paris bisher mit seinem Paradeschlag, den er gleich nach eigenem Service möglichst aggressiv und vorentscheidend anbringen will. Die „New York Times“ hat es unlängst ausrechnen lassen: Bis 2016 hat Nadal den wichtigen ersten Schlag nach eigenem Service zu 30 Prozent von innerhalb der Grundlinie abgefeuert. Danach stieg diese Quote stetig an, im Vorjahr lag sie bereits bei 42 Prozent. Das kann auch als Handschrift von Trainer Carlos Moyá interpretiert werden, der seit 2016 mit Nadal zusammenarbeitet. An Nadals Vorhand hat sich indes über die Jahre wenig geändert: Sie ist in ihrer Wucht nach wie vor unerreicht, Spin und Ballabsprung sind mit keinem anderen Trainingspartner zu simulieren. Der unterlegene Drittrundengegner Cameron Norrie erklärte in Paris: „Es kann ein richtiges Massaker werden, wenn du in seine Vorhand spielst.“

Ein weiterer Effekt der neuen Nadal-Express-Taktik: Seine Gegner, die seit Jahren wissen, was in Roland Garros auf sie zukommt und sich eine Strategie zurechtgelegt haben, kommen erst gar nicht zum Zug. Nadals aktuelle Paris-Bilanz: 104:2 Siege. Jannik Sinner, von Nadal gerade im Achtelfinale verabschiedet, meinte: „Irgendwann hat dann er gespielt und ich war am Laufen. Er hat 20 Grand Slams gewonnen, 13 davon hier. Das hat einen Grund.“



