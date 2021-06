So sieht das neue Schiff aus, mit dem Ärzte ohne Grenzen in internationalen Gewässern vor der libyschen Küste nach Schiffbrüchigen suchen will.

Laura Leyser, Österreich-Geschäftsführerin von Ärzte ohne Grenzen, über ein neues Rettungsschiff, die Bilder von ertrunkenen Kindern und die „Kriminalisierung“ der Retter.

In einem früheren Leben führte die Geo Barents seismische Untersuchungen durch. In den vergangenen Tagen kam das umgebaute Expeditionsschiff in internationalen Gewässern vor der libyschen Küste an, wo die Crew nach Schiffbrüchigen sucht.