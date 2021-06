Julian Baumgartlinger: Kapitän ohne Spielpraxis

Julian Baumgartlinger, 33, ist nach seiner schweren Knieverletzung rechtzeitig vor der Euro fit geworden. Der Routinier sprüht vor Tatendrang, dabei droht ihm die Reservistenrolle. Ein „Presse"-Gespräch.

Am 23. Jänner 2021 steht die Welt des Julian Baumgartlinger für einige Augenblicke still. Der Salzburger liegt mit schmerzverzerrtem Gesicht am Rasen der Leverkusener BayArena. Nach einem Zweikampf mit dem Wolfsburger Ridle Baku macht das linke Knie Sorgen. Der erste Verdacht: Kreuzbandriss. In diesem Fall wäre die Saison vorzeitig zu Ende gewesen. Die Untersuchungen zeigen: Der 33-Jährige hat Glück im Unglück. Es handelt sich um einen Teilabriss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie.

Zwei Tage später wird der Routinier operiert, das betroffene Band mittels „Fibertape“ verstärkt. Die Chance, doch noch in dieser Saison zurückzukehren, lebt. Der erbitterte Wettlauf mit der Zeit beginnt.

Was folgt, sind Wochen und Monate harter Arbeit. „Wieder gesund zu werden, war ein 24/7-Job. Fußball hat viel mit Durchhaltevermögen zu tun, mit immer wieder Aufstehen“, sagt Baumgartlinger, der es sich zum ambitionierten Ziel setzt, noch im Mai für Leverkusen aufzulaufen und mit der Nationalmannschaft die am 11. Juni beginnende Europameisterschaft zu bestreiten.

Den Stammplatz verloren

Und tatsächlich: Am 22. Mai, dem letzten Spieltag der deutschen Bundesliga, wird der 33-Jährige gegen Dortmund in der 89. Minute eingewechselt. Zwei Tage später scheint Baumgartlinger in Franco Fodas 26-Mann–Kader für die EM auf. Ein kleines Wunder? Der Rückkehrer verneint im „Presse“-Gespräch. „Für mich ist es das nicht, weil es mein Plan war, rechtzeitig zur Euro wieder fit zu sein. Aber wenn man weiß, wie schwerwiegend die Verletzung war, dann muss man schon sagen: Es ist unheimlich schnell gegangen.“

Fodas Dauerbrenner Bis zu seiner Verletzung Anfang des Jahres stand Julian Baumgartlinger unter Franco Foda in 22 von 24 Spielen, bei denen er sich im Kader befand, auch in der Startformation. In den beiden EM-Tests gegen England und der Slowakei kam er nur auf neun Einsatzminuten.

Während manchem Spieler im ÖFB-Aufgebot nach einer langen Saison schon etwas Müdigkeit in den Knochen steckt, sprüht der Mittelfeldspieler vor Tatendrang. „Ich bin definitiv euphorisch, hungrig und physisch so gut wie möglich auf diese EM vorbereitet. Und ich habe eine riesige Energie, verspüre eine Euphorie, dass meine Saison weitergeht beziehungsweise quasi neu startet.“ Das Vertrauen in den eigenen Körper ist wieder zu 100 Prozent vorhanden. „Wenn man zweifelt, dann geht das nicht gut. Dann wird es nur gefährlicher. Ich habe mir und dem Knie so viel Zeit gegeben, bis ich eben nicht mehr darüber nachgedacht habe – dieser Prozess hat vier Monate gedauert.“

Bis zu seiner Verletzung Anfang des Jahres eine feste Größe in der Startformation, haben sich die internen Kräfteverhältnisse mittlerweile verschoben. Baumgartlinger, der Kapitän, ist für Foda gegenwärtig nicht unverzichtbar, weil Angebot und Konkurrenz im zentralen defensiven Mittelfeld so groß wie auf keiner anderen Position sind. Konrad Laimer, der ebenfalls erst von einer Verletzung zurückgekehrt ist, und Xaver Schlager scheinen aktuell ebenso bessere Einsatzchancen zu haben wie Florian Grillitsch.

Und dass im letzten EM-Test gegen die Slowakei in der zweiten Halbzeit Stefan Ilsanker eingewechselt wurde, Baumgartlinger aber 90 Minuten lang auf der Bank schmorte respektive sich nur aufwärmte, darf als ein Nackenschlag für Letzteren interpretiert werden. Mit David Alaba gibt es zudem noch einen fünften Spieler, der seine Position ausfüllen kann.

Trainings ersetzen keine Spiele

Was dem 83-fachen Teamspieler (Debüt 2009 unter Dietmar Constantini) gegenwärtig fehlt, ist Spielpraxis. Das „eine oder andere Jahr Erfahrung auf dem Buckel“ würde ihm zwar in einer solchen Situation helfen, „aber natürlich braucht man einen Matchrhythmus und Spiele in den Beinen“. Diesbezüglich hätten seine Mitspieler einen wesentlichen Vorteil. „Wir haben mehrere Spieler in unseren Reihen, die topfit sind und diese Matchhärte haben.“ Obwohl der Salzburger den Wettlauf mit der Zeit im Hinblick auf die Euro gewonnen hat, ist ihm diese paradoxerweise nun doch auch ein Stück weit davongerannt.

Insgeheim hatte sich der Routinier mehr als neun Einsatzminuten im Test gegen England erhofft. Der Unterschied zwischen Training und Match sei doch ein gewaltiger. „Diese Tempohärte über 90 Minuten – das kannst du nicht trainieren. Die bekommst du nur über 90 hochintensive Minuten. Es geht auch um diese geistige Wachheit, in jedem Moment voll da zu sein“, sagt Baumgartlinger, der Teamplayer. „Ich stelle mich dem Konkurrenzkampf, aber wenn ein anderer besser ist, dann soll er spielen. So ist Fußball.“

("Die Presse", Printausgabe 09.06.2021)