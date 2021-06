Portugal: Der Sonnenkönig und seine talentierten Prinzen

Titelverteidiger Portugal hat sehr viel mehr als Cristiano Ronaldo zu bieten. Doch Fernando Santos muss sein Team sofort zur Höchstform coachen, denn das Los lässt keinen Platz für Fehler.

Oeiras/Wien. Die „Cidade do Futebol“, die Stadt des Fußballs, hat die Aufregung erst gar nicht erreicht. Ganz nach Plan versammelte Teamchef Fernando Santos am Montagabend Portugals kompletten 26-Mann-Kader zum ersten gemeinsamen Training in dem eindrucksvollen Komplex, der 2016 in Oeiras, westlich von Lissabon, eröffnet wurde. Die Quarantäne, von der nach Sergio Busquets' positivem Corona-Test beim letzten Testspielgegner Spanien (0:0) die Rede war, sie entpuppte sich als spanische Ente. Zur Sicherheit wurden kurzfristig aber noch die letzten Mitglieder der portugiesischen EM-Delegation geimpft. Störfaktoren kann der amtierende Europameister bei seiner Mission nicht gebrauchen.