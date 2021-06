Navid Kermani erhält Österreichs höchsten Buchhandelspreis

Bei den Europäischen Literaturtagen wird dem deutschen Schriftsteller mit irakischen Wurzeln der österreichische Ehrenpreis für Toleranz verliehen. Und das Festival verspricht noch weitere illustre Gäste.

Er ist ein bildungsbürgerlicher, engagierter Intellektueller, dessen Horizont weit in die östliche Welt reicht: Navid Kermani, in Deutschland aufgewachsenes Kind iranischer Eltern, hat sich in die Ästhetik des Korans und islamische Mystik vertieft, ist zugleich vertraut mit deutschen Geistesgrößen; er vermag sinnvoll das deutsche Grundgesetz mit der Lutherbibel zu vergleichen, Ästhetik und Aufklärung in der islamischen Religion aufzuspüren; er beeindruckt durch literarische Reportagen über Reisen in den Nahen Osten und so engagierte wie differenzierte Reden über Asylrecht, Integration oder Meinungsfreiheit. Das alles hat dem 53-jährigen Publizisten, Schriftsteller und habilitierten Orientalisten vor Jahren schon den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels eingebracht. Nun erhält er auch noch die wichtigste Auszeichnung des Österreichischen Buchhandels: den Ehrenpreis für Toleranz in Denken und Handeln.