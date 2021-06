SPÖ will automatische Einbürgerung für Kinder

Die Sozialdemokraten wollen laut Vorstandsbeschluss die Fristen verkürzen und Kinder automatisch einbürgern, wenn ein Elternteil seit fünf Jahren legal im Land lebt.

Wien. In der Vergangenheit wurde das Staatsbürgerschaftsrecht auch in Zeiten der Großen Koalition ständig verschärft – jetzt will die SPÖ den gegenteiligen Weg gehen: Die Einbürgerung soll wieder leichter möglich sein, auch finanzielle Hürden sollen abgebaut werden. Den Anstoß für den Kursschwenk gab die Sozialistische Jugend, die beim letzten Parteitag einen diesbezüglichen Antrag stellte. Eine Arbeitsgruppe unter Leitung des stellvertretenden Parteivorsitzenden und Kärntner Landeshauptmanns Peter Kaiser hat nun ein Papier ausgearbeitet, das auch schon vom Parteivorstand einstimmig abgesegnet wurde.