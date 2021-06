Äthiopierin knackt Weltrekord im 10.000-Meter-Lauf

Der vorherige Weltrekord war gerade einmal zwei Tage alt gewesen.

Zwei Tage nach dem Rekordlauf der Niederländerin Sifan Hassan hat die Äthiopierin Letesenbet Gidey den 10.000-m-Weltrekord erneut deutlich verbessert. Die 23-Jährige lief die 25 Runden am Dienstagabend ebenfalls in Hengelo in 29:01,03 Minuten und blieb damit knapp sechs Sekunden unter der Traumzeit der ebenfalls in Äthiopien geborenen Hassan.

Damit ließ die WM-Zweite Gidey bei den Olympia-Trials der äthiopischen Leichtathleten die zweitplatzierte Tsigie Gebreselama (30:06,01) um mehr als eine Minute hinter sich. Sie ist bei den Sommerspielen die große Rivalin von Weltmeisterin Hassan.

(Apa/red.)