Zoku Vienna: In diesem Hotel soll man auch arbeiten können

Am Rande des Praters hat ein Hybrid-Hotel eröffnet, das sich (auch) als Büro-Alternative versteht. Und auch für längere Aufenthalte gedacht ist.

Das wichtigste Möbelstück in einem Hotelzimmer? „Das Bett“, würden wohl die meisten antworten. „Der Tisch“, sagt Martin Oesterreich. Der fehlt in vielen Hotelzimmern – oder ist so klein, dass man darauf nicht wirklich arbeiten kann. Oder mit Freunden essen.

Genau das soll man in den Zimmern im eben eröffneten Zoku Vienna – in dem Oesterreich der Direktor ist – am Rande des Praters aber tun: Weshalb die Lofts allesamt einen ordentlichen Tisch haben. Der soll als Arbeitsplatz dienen, als Esstisch, für kleinere Meetings. Denn ja, anders als in den meisten Hotels ist es hier im eben eröffneten Zoku Vienna durchaus erwünscht, dass man hotelfremde Menschen in sein Zimmer einlädt.