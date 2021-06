Italienisches Sterne-Restaurant Agli Amici zieht nach Istrien

Einer der besten Köche Norditaliens, Emanuele Scarello, steht bis Oktober am Yachthafen von Rovinj selbst am Herd.

Die beiden Spitzengastronomen Emanuele und Michela Scarello übersiedeln ihr 2-Sterne-Restaurant Agli Amici di Udine mit ihrem gesamten Team für die Sommersaison von Godia nach Rovinj. Ab 1. Oktober soll es das Agli Amici dann in doppelter Ausführung geben, wenn das Stammhaus in Udine nach der Renovierung wieder eröffnet. Das neue Lokal in Istrien soll darüber hinaus bestehen bleiben.

Agli Amici

Wie schon in Udine stehen bei den kroatischen Kreationen Scarellos nun auch in Istrien die Produkte von kleinen Herstellern, Züchtern und Fischern im Mittelpunkt. Agli Amici in Rovinj präsentiert drei Degustationsmenüs (von 110 bis 140 Euro). Davon eines mit Klassikern der Scarello-Küche aus Godia, eines als istrianische Reise mit Produkten der Adria-Halbinsel wie Boškarin-Rind oder Skuta-Käse und als drittes eine Hommage an Rovinj mit Fisch und Meeresfrüchten.

Muschelgericht Agli Amici

Das ursprüngliche Restaurant Agli Amici eröffnete 1887 in Godia, etwas außerhalb von Udine. Fünf Generationen sind mit dem Haus bereits verbunden. Im Jahr 2000 erhielt das erste und einzige Relais & Chateaux-Restaurant in Friaul-Julisch Venetien den ersten Michelin-Stern, 2013 den zweiten.

Info Restaurant Agli Amici Rovigno am Grand Park Hotel und ACI Marina, 52210 Rovinj (Istrien), Smareglijeva ulica 1a. Geöffnet abends, Montag Ruhetag

(sh)