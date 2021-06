Drei Wochen nach Lockerungen: 366 Neuinfektionen in Österreich

Sieben-Tages-Inzidenz sank in einer Woche von 33,4 Fälle auf 24 Fälle pro 100.000 Einwohner.

In Österreich sind am Mittwoch, exakt drei Wochen nach den Öffnungsschritten, 366 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 registriert worden, der Sieben-Tages-Schnitt lag knapp über 300. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag nahezu unverändert bei 24 Fällen pro 100.000 Einwohnern, vor einer Woche lag der Wert noch bei 33,4. In ganz Österreich waren 4.850 aktive Fälle registriert. Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern sinkt indes weiter.

376 Personen wurden wegen Covid-19 in einem Spital betreut (30 weniger als am gestrigen Dienstag), 124 benötigten eine intensivmedizinische Behandlung. Drei Todesfälle wurden seit gestern gemeldet, 29 innerhalb einer Woche, insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 10.650 Tote in Österreich gefordert, oder 119,6 pro 100.000 Einwohner.

87.023 Impfungen sind am Dienstag durchgeführt worden. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 3.990.367 Menschen zumindest bereits eine Teilimpfung erhalten: Das sind 44,8 Prozent der Bevölkerung. 1.881.021 Personen und somit 21,1 Prozent der Österreicher sind bereits voll immunisiert. Am höchsten ist die Durchimpfungsrate im Burgenland mit 49,8 Prozent, Wien bildet das Schlusslicht mit 40,2 Prozent. (Diese Zahlen beziehen sich auf den Dienstag.)

Halbe Million Tests an einem Tag

In den vergangenen 24 Stunden wurden 578 223 PCR- und Antigenschnell-Tests eingemeldet, davon 89.990 der aussagekräftigeren PCR-Tests mit einer Positiv-Rate von 0,4 Prozent, was dem Schnitt der vergangenen Woche entspricht. Das Bundesland mit der höchsten 7-Tages-Inzidenz ist derzeit Tirol mit 42,2, gefolgt von Vorarlberg, Wien und Niederösterreich (38,8, 26,7 bzw. 25,3). Weiters folgen Oberösterreich (21,2), die Steiermark (20), Kärnten (19,4), das Burgenland (8,2) und Salzburg (4,8).

Bei den Neuinfektionen liegen aus Wien 103 neue Fälle seit der gestrigen Meldung vor, 97 aus Niederösterreich und 50 aus Oberösterreich. Die restlichen Bundesländer: Burgenland: 8, Kärnten: 14, Salzburg: 3, Steiermark: 24, Tirol: 28, Vorarlberg: 39.

