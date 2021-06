Akademietheater: Macbeth und die Grazer Amokfahrt

Wittgensteins Tractatus als Überbau für Theater, das sich selbst seziert: Das überzeugt nicht wirklich. Doch „Alles, was der Fall ist“ im Akademietheater hat intensive Momente.

Er wolle das Theater digitalisieren, die Technik ausreizen: Mit diesem Vorsatz hat sich Kay Voges, der neue Direktor des Volkstheaters, vorgestellt. Die neue Produktion des (von Burgchef Martin Kusej geleiteten) Akademietheaters wirkt, als ob sie zeigen sollte: Was die Konkurrenz will, das können wir schon lange! „Alles, was der Fall ist“ ist eine imposante, dabei stellenweise poetische Leistungsschau einer Bühne, die abwechselnd – oder zugleich – ein realer und ein virtueller, ein projizierter Raum ist. Ein Raum, in dem, wie das im Theater sein soll, alles passieren kann.