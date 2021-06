Wer soll Österreichs Tore schießen?

Die Offensive stockt, seit mittlerweile drei Spielen hat das ÖFB–Team nicht getroffen. Eine gewisse Abhängigkeit von Marko Arnautović zeigt sich auf dem Rasen wie in den Statistiken.

Österreichs Fußball-Nationalteam hat ein Problem. Wahrscheinlich sogar mehrere, aber vor allem eines machte sich in den vergangenen Spielen doch deutlich bemerkbar: Das Toreschießen will seit 316 Minuten nicht gelingen. Der letzte erfolgreiche Abschluss gelang Saša Kalajdžić im Heimspiel gegen die Färöer am 28. März. In den folgenden Partien gegen Dänemark (0:4), England (0:1) und Slowakei (0:0) herrschte Flaute im Angriff. Österreich fliegt keinesfalls mit einer Überdosis an Selbstvertrauen nach Bukarest, wo am Sonntag (18 Uhr, live ORF 1) das EM-Auftaktspiel gegen Nordmazedonien ansteht.