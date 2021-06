Wohnen: Großes Geschäft für Banken

(c) imago images/penofoto (P.Nowack via www.imago-images.de)

Der Bedarf nach Wohnraum in Österreich blieb auch in der Coronakrise hoch, wurde von ihr sogar noch angetrieben.

Viel haben Österreichs Banken dieser Tage nicht mehr, worauf sie sich verlassen können. Die Zinsen – und die verbundenen Zinserträge – verharren schon seit einigen Jahren auf Tiefständen, die lukrativen Konsumkredite sind seit der Pandemie eingebrochen und die auslaufenden Staatshilfen werden früher oder später dazu führen, dass viele Kunden ihre Schulden nicht mehr bedienen können.

Doch es gibt einen Bereich, der unabhängig von konjunkturellen Widrigkeiten wächst und der Branche Hoffnung gibt: Wohnen.

Der Bedarf nach Wohnraum in Österreich blieb auch in der Coronakrise hoch, wurde von ihr sogar noch angetrieben. Die Nachfrage lässt sich an den deutlich höheren Preisen erkennen: Im ersten Quartal dieses Jahres waren Wohnimmobilien um 12,3 Prozent teurer als im Vorjahreszeitraum.

Großes Ertragspotenzial für Banken

Allein 2020 sind laut Oesterreichischer Nationalbank rund 27 Mrd. Euro in neu vergebene Wohnimmobilienkredite geflossen. Dementsprechend ist bereits jede zweite der von Banken an private Haushalte vergebenen Finanzierungen ein Wohnbaukredit. Auch das ausstehende Kreditvolumen entfällt zu zwei Dritteln auf Hypothekarkredite. Das hat bereits zu entsprechender Verschiebung in den Bilanzen der Banken geführt: Laut dem Beratungsunternehmen Zeb stieg der Anteil von Bau- und Wohnfinanzierungen an den Erträgen im Privatkundengeschäft in Österreich von 19 Prozent im Jahr 2011 auf 44 Prozent 2019.

Doch es bleibt noch viel Luft nach oben, sagt Michaela Schneider, Geschäftsführerin von Zeb in Österreich: „Banken müssen das Thema Wohnen breiter sehen, als sie das bisher tun.“ Laut einer neuen Zeb-Studie liegt das Marktpotenzial im „Ökosystem Wohnen“ bei rund 1,77 Mrd. Euro pro Jahr. Darin sind alle vor- und nachgelagerten Dienstleistungen enthalten, die mit dem Erwerb einer Wohnung zusammenhängen – von der Suche nach geeigneten Kaufobjekten über die passenden Finanzierungen bis hin zu Kooperationen mit Immobilienmaklern, Versicherungen, Baufirmen, Hausverwaltern, Architekten und Einrichtungsfirmen. Viele der Dienstleistungen, die andere Branchen erbringen, könnten Banken auch selbst anbieten und damit ihre Einnahmen diversifizieren – im Fachjargon auch „Beyond Banking“ genannt. Dabei geht es darum, die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Wohnen auszunützen.

Erste Bank ist im Herbst so weit

Doch auch innerhalb des Kerngeschäfts der Banken im Privatkundenbereich, in der Hypothekarfinanzierung, gibt es noch Potenzial. Am interessantesten ist das Vorhaben einiger Institute, künftig Wohnbaukredite online zu vergeben. Was bei einem Konsumkredit bereits möglich ist, soll nun auf die viel komplexeren und vom Volumen her riskanteren Hypothekarfinanzierungen ausgeweitet werden. Bisher gibt es ein solches Angebot noch nicht am Markt. Laut der Zeb-Studie wünschen sich das viele Kunden – wenn auch mit entsprechender Anleitung und begleitender Beratung.

Während Schneider nicht verraten möchte, welche Banken Zeb in dieser Angelegenheit berät, ließ die Erste Bank Österreich bei einer Pressekonferenz Mitte Mai wissen, dass sie in Zusammenarbeit mit ihrer S Bausparkasse bereits im finalen Stadium der Entwicklung eines solchen Online-Angebots sei. Ende Juni soll die Testphase starten, im Frühherbst der Eintritt auf den Markt erfolgen.