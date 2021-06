Überhaupt nicht altmodisch: „Die zehn Gebote“

Autorin Cornelia Travnicek und Schauspieler Sebastian Pass über „Die zehn Gebote“, eine Uraufführung bei den Sommerspielen in Melk.

Du sollst nicht .. .!“ Im Motivationstraining eines Unternehmens würde die geballte Ladung an Verboten aus dem Dekalog nicht gut ankommen. Was die zehn Gebote im Theater bewirken, wird heuer bei den Sommerspielen in Melk zu erfahren sein. Intendant und Regisseur Alexander Hauer hat bekannte Autoren von Bernhard Aichner (Thriller) bis Günter Senkel („Schwarze Jungfrauen“) um Dramolette gebeten. Wegen Corona musste die Produktion von 2020 auf 2021 verschoben werden. Mit ihr feiern die Sommerspiele Melk nun ihren 60. Geburtstag im Schatten des mächtigen Stiftes.