Kommentieren Hauptbild • Brasliens erster Gripen über Rio. • SAAB

Luftwaffenchef Carlos de Almeida Baptista Júnior deutet eine baldige Verdoppelung der bisher bestellten 36 topmodernen schwedischen Kampfjets von Saab an. Damit würde das Land seine Vormachtstellung in der Luft in Südamerika quasi einbetonieren.

Der südamerikanische Riese Brasilien wird seine Luftwaffe schon in absehbarer Zeit durch eine kräftige Beschaffung ausbauen: Wie der Chef der Luftwaffe, Brigadier Carlos de Almeida Baptista Júnior, vor kurzem in einem Interview mit der Wirtschaftszeitung Valor Economico sagte, werde man die bisherige Order von 36 Kampfjets des schwedischen Modells Saab JAS 39 Gripen E/F auf 60 bis 70 Stück erweitern (im Land fliegen die Flugzeuge unter dem Typkürzel F-39E/F).