Attwenger: Glück ist schöne Haut

Seit mehr als 30 Jahren machen Hans-Peter Falkner und Markus Binder als Attwenger gemeinsam Musik. Gerade ist ihr Album „Drums“ erschienen.

Das oberösterreichische Duo macht seit mehr als 30 Jahren wilde Musik, die sich einer eindeutigen Genrezuweisung entzieht. Dialektgroove, Country-Fiction, Polkapunk – es gab schon viele Versuche, das in einen Begriff zu gießen. Mit ihrem aktuellen Album „Drum“, dem ersten Werk seit sechs Jahren, katapultieren sich die beiden Originale wieder ins Zentrum des Geschehens. Das „Kulturmagazin“ traf die beiden in ihrem Studio in Wien Neubau.

Attwenger gibt es jetzt auch schon 31 Jahre lang. Hat sich euer Verhältnis über die vielen Jahre verändert?

Hans-Peter Falkner: Es ist immer noch platonisch . . .

Markus Binder: Ich denke mir immer, er verändert sich überhaupt nicht. Was eigentlich eh super ist. Eine langjährige Beziehung ist schon eine Kunst. Wenn du weißt, was er im nächsten Moment sagen wird, wenn du weißt, wie er gleich schauen wird. Die Kunst ist, das immer noch so zu empfinden, dass es dir nicht auf den Arsch geht. Wir schaffen es, dass es lässig ist.

Falkner: Wahrscheinlich gibt es keinen g’scheiten anderen für ihn.