Kinderbuch-Tipp: So sieht glücklich sein aus

Bilderbuchkünstlerin Kathrin Schärer setzt in ihrem neuen Buch 30 Emotionen und Situationen in Szene.

Mäuse, Hamster, Vögel, aber auch Gorillas und Leoparden, Chamäleons oder Bären jeder Art: Die Schweizer Kathrin Schärer malt sie alle. So lebendig und ausdrucksvoll, so zärtlich und nachdenklich, so voller Gefühl sieht man Tiere selten. Viele Bücher hat sie bereits illustriert, oft die Texte von Lorenz Pauli, etwa das wunderbare "Rigo und Rosa". Manches hat sie auch selbst geschrieben, zum Beispiel "Johanna im Zug". Nun hat die Bilderbuchkünstlerin mit "Da sein" wieder allein gearbeitet und ein Buch mit wenigen Worten, aber umso mehr Gefühl - und auch Humor - geschaffen.

Auf jeweils einer Doppelseite stellt Schärer eine Emotion oder Situation dar: "Geborgen" sind etwa zwei Mäuse, die sich so an- und ineinander kuscheln, dass man nicht mehr weiß, wo die eine endet und die andere beginnt. "Gut versteckt" wähnt sich ein zufriedener, dicker Bär hinter einem nicht ganz so umfangreichen Baumstamm. "Ausgeschlossen" ist ein kleiner Hase, der keinen Platz mehr am Schlitten der anderen hat. Es sind simple, eingängige Momente, die Schärer hier einfängt: Vorfreudiger als ihre Springmäuse um ein kleines Geschenk herum tänzeln, mit glänzenden Augen und nach vorne gestreckten Pfötchen, kann man sich niemanden vorstellen. Es gibt naturgemäß viele Bücher, die Kindern ihre Gefühlswelt näher bringen wollen: Dieses gehört zu den Schönsten.

Kathrin Schärer: Da sein. Was fühlst du? 64 Seiten, € 12,40. Fester Einband. Alter: Ab 3 Jahren. (Hanser)