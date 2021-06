Szenen einer lieblosen Koalitionsehe

Rot-Pink hat es geschafft, das Image von Kanzler Sebastian Kurz anzukratzen. Die Grünen fallen mit der ÖVP in den Umfragen. Der Endspurt im U-Ausschuss ist eine schwere Beziehungssprobe für Türkis-Grün.

Wien. Wenn ÖVP-U-Ausschuss-Fraktionsführer Andreas Hanger wild auf sein grünes Pendant Nina Tomaselli einredet oder laut wird, reagiert sie meist so: Pokerface, leichtes Grinsen. Und so half Hangers Aufregung auch am Mittwoch nichts: Finanzminister Gernot Blümel wurde mit Grüner Zustimmung in den U-Ausschuss geladen. Daraufhin bestellte die ÖVP Justizministerin Alma Zadic ein.