Die langsame Heimkehr der Benin-Bronzen

(c) via REUTERS(UNIVERSITY OF ABERDEEN)

Die Restitutionswelle rollt an: Benin Bronze an der Universität von Aberdeen.

Auch in den USA gibt es erste Rückgaben an Nigeria. In Österreich warten wir auf die Politik.

Österreich war ja schon einmal vorn dabei in dieser Sache: Es war eine Folge der großen Beninschau 2010 in Wien, dass der Dialog zwischen nigerianischen und europäischen Institutionen über die 1897 bei einer Strafexpedition aus dem Königshof in Benin geraubten Bronzen in Gang kam und eine „Dialogue Group“ gegründet wurde. Auch bei der öffentlichen Thematisierung der Raubgeschichte in Ausstellungsform und der Zusammenarbeit mit Nigeria war das Weltmuseum Vorreiter. Eine Rolle, die ihm angemessen ist, hat es doch mit 90 Objekten eine der größten Sammlungen dieser Art.