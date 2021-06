Daniel Bachmann: Einen starken Torhüter braucht das Land

Ein sicherer Rückhalt ist für Österreich bei der EM unverzichtbar. Daniel Bachmann könnte dieser sein – oder fehlt es ihm auf der größten Bühne doch an Routine?

Am Ende entschied sich Franco Foda etwas früher als allgemein erwartet für seine Nummer eins. Daniel Bachmann und seine Mitbewerber, Alexander Schlager und Pavao Pervan, erfuhren am Vorabend des Testspiels gegen die Slowakei von den Überlegungen des Teamchefs. Bachmann, Torhüter beim englischen Premier-League-Aufsteiger Watford, hat den internen Dreikampf im Trainingslager gewonnen, er steht am Sonntag (18 Uhr, live ORF1) beim EM-Auftaktspiel gegen Nordmazedonien im Tor der Österreicher. Und sollten ihm in diesen 90 Minuten nicht zwei, drei kapitale Fehler unterlaufen, so ist ihm sein Platz auch in den Folgespielen gegen die Niederlande (17. Juni, 21 Uhr) und die Ukraine (21. Juni, 18 Uhr) sicher.