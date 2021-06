Der entspannte Herr Blümel

(c) GARIMA SMESNIK

Gernot Blümel war am Donnerstag erstmals seit langer Zeit als Wiener ÖVP-Chef im Einsatz.

Gernot Blümel absolvierte am Donnerstag den ersten Auftritt als Wiener ÖVP-Chef seit vielen Monaten. Aber die Causa prima holte ihn ein. Erwartungsgemäß.

Gernot Blümel hat einen feinen Sinn für Humor. Es freue ihn, dass so viele Interesse an Wien-Themen haben, erklärt der Finanzminister und Wiener ÖVP-Chef, der wegen diverser Chat-Nachrichten politisch schwer unter Druck geraten ist – mit einem leichten Lächeln.

Immerhin gibt es an diesem Donnerstag kaum einen Journalisten, der wegen der ÖVP-Wien-Pressekonferenz gekommen ist – selbst wenn es Blümels erste Pressekonferenz als Wiener ÖVP-Chef seit langen Monaten ist.

Dass der Finanzminister wegen der Chat-Nachrichten schwer unter Druck geraten ist, dazu mit Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft konfrontiert ist, die ÖVP überhaupt in Turbulenzen geschlittert ist, das merkt man dem Vertrauten von Bundeskanzler Sebastian Kurz an diesem Tag nicht an.