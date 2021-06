Heinz Faßmann: „Bei mir werden Sie kaum Emojis finden“

(c) Die Presse/Clemens Fabry

"Jetzt sind die Hochschulen am Zug", sagt Heinz Faßmann (ÖVP). Und: "Die 3G-Regel wird sich durchsetzen."

Mit der 3-G-Regel will Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) im Herbst wieder mehr Studierende an die Unis zurückholen. „Die Hochschulen sind am Zug“, sagt er. Über Lehren aus der Krise.

Die Presse: Als sich Kanzler Kurz und Thomas Schmid SMS geschrieben haben, waren Sie noch kein Minister. Aber schulden Sie Schmid eigentlich auch etwas?

Heinz Faßmann: Nein, der Herr Schmid hat in der Verteilungspolitik meines Budgets keine Rolle gespielt. Unabhängig von der Chronologie der Ereignisse: Das ist nicht mein Stil, diese Chats so zu formulieren. Ich schreibe wenige WhatsApp-Nachrichten, ich schätze die persönliche Kommunikation. Und Emojis werden Sie kaum finden. Aber das ist wohl eine Generationenfrage.

Die Hochschulen sperrten als Erste zu, bis heute nur da und dort – etwa für Laborübungen – wieder auf. Die Öffentlichkeit hat den Eindruck, man hat auf sie vergessen. Haben Sie sich ausreichend um die Hochschulen gekümmert?