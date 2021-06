Die Hassliebe der Regierung zur Digitalisierung des Landes

Endlich. Startschuss für den Grünen Pass nach EU-Norm für Österreich. Für alle Österreicher? Nein. Eine der 3-G-Gruppen bleibt noch ausgesperrt.

Warum hat unsere Regierung eigentlich so große Probleme mit der Digitalisierung? Vermutlich oder ziemlich sicher, weil ihr Know-how und ehrliches Interesse fehlen. Aber auch, weil es leichter ist, sich auf Babyelefanten und Werbespots zu konzentrieren, in denen eine ältere Dame für die Covid-Impfung wirbt, indem sie erklärt, dank Impfungen in ihrem Leben noch nie krank gewesen zu sein. Natürlich ist das einfacher, als sich einem nationalen Technologieprojekt mit all seinen Tücken zu stellen und damit die Digitalisierung des Landes voranzutreiben.