100. Geburtstag: Royal Family gedenkt Prince Philip

(c) REUTERS (PHIL NOBLE)

Am 10. Juni wäre Prince Philip 100 Jahre alt geworden. Die Mitglieder des britischen Königshauses gedenken ihm auch auf Social Media.

Zu einer großen Feier anlässlich des 100. Geburtstages von Prince Philip kam es nicht mehr, der 99-Jährige verstarb am 9. April auf Schloss Windsor. Was nun eigentlich sein Geburtstag gewesen wäre, ist ein Tag des Gedenkens an den Ehemann von Queen Elizabeth. Die Royal Family machte dies auch auf Social Media öffentlich.

Prince Charles etwa gedachte seines verstorbenen Vaters mit zwei Bildern. Neben einem aus 2020 auch mit einem Schnappschuss, der Prince Charles als kleines Kind an der Hand seines Vaters in Malta 1951 zeigt.



Prinzessin Eugenie gedachte ihrem Großvater auf Instagram. Sie postete ein Bild, das ihn und Queen Elizabeth beim Verlassen der St. George's Chapel auf Windsor Castle nach ihrer Hochzeit im Oktober 2018 zeigt. Dazu schrieb sie: "Im Gedenken an meinen Opa, der heute 100 Jahre alt geworden wäre."



Prinz William und Herzogin Catherine zeigte auf ihren Social Media Profilen, wie Queen Elizabeth eine Rose im Gedenken an ihren verstorbenen Mann namens "Duke of Edinburgh rose" erhielt und diese auf Schloss Windsor pflanzen ließ.

Auf dem offiziellen Account der Royal Family sprach hingegen Prince Edward, der jüngste Sohn von Queen Elizabeth und Prince Philip, wie es mit dem Duke of Edinburgh Award weitergeht, der sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt. "Er war so ein überlebensgroßer Charakter, die Leute werden das weiterhin tun wollen, was großartig ist".

(chrile)